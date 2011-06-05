GPT-5 est le futur, l'IA parfaite arrive à grand pas.

Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou #1

Inscrit: 14/04/2021

J'ai GPT-5 en secret depuis 3 semaines, voici tout ce que j'ai fais avec.





Je ne sais pas quoi penser...

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:42

alfosynchro #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16258 Karma: 7451 Je suis complètement dépassé. Je me sens comme en 1980 quand j'ai raté la marche des débuts de l'informatique individuelle avec Amstrad et compagnie.

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:42