GPT-5 est le futur, l'IA parfaite arrive à grand pas.
J'ai GPT-5 en secret depuis 3 semaines, voici tout ce que j'ai fais avec.
Je ne sais pas quoi penser...
Contribution le : Aujourd'hui 20:13:42
|alfosynchro
Je suis complètement dépassé. Je me sens comme en 1980 quand j'ai raté la marche des débuts de l'informatique individuelle avec Amstrad et compagnie.
Contribution le : Aujourd'hui 20:43:42
