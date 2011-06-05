Videos streaming images jeux et buzz
Le_Relou
GPT-5 est le futur, l'IA parfaite arrive à grand pas.
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11749
Karma: 5896

J'ai GPT-5 en secret depuis 3 semaines, voici tout ce que j'ai fais avec.


Je ne sais pas quoi penser...

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:42
Signaler

alfosynchro
Re: GPT-5 est le futur, l'IA parfaite arrive à grand pas.
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16258
Karma: 7451
Je suis complètement dépassé. Je me sens comme en 1980 quand j'ai raté la marche des débuts de l'informatique individuelle avec Amstrad et compagnie.

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:42
Signaler


