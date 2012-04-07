Wplace (World Place)

Videos streaming images jeux et buzz
Wplace est une toile de pixels collaborative en temps réel superposée sur la carte du monde, où chacun peut peindre et créer de l'art ensemble.
wplace.live -  A Massive Live Canvas over the World Map

Pour rappel: vous avez accès à PixelK, réservé exclusivement pour les Koreusiens, depuis les applis du site.
C'est une fresque collective pixel par pixel, en temps réel avec toute la communauté des Koreusiens.

