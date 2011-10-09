Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Solidarité
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19970
Karma: 25889

uncle no petrol ⛽ help bike rider| always help |ask vlog|helping video|xpulse| #trending #viral

Contribution le : Aujourd'hui 08:44:55
Signaler

Wiliwilliam
Re: Solidarité
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39101
Karma: 19716
Ohhh 🥹💖 Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens comme ça de nos jours… Le monde irait tellement mieux si on s'aidait tous comme ça 🙏✨ Bravo à ce monsieur, c'est un ange 😇



............................................________........................
....................................,.-‘”...................``~.,..................
.............................,.-”...................................“-.,............
.........................,/...............................................”:,........
.....................,?......................................................\,.....
.................../...........................................................,}....
................./......................................................,:`^`..}....
.............../...................................................,:”........./.....
..............?.....__.........................................:`.........../.....
............./__.(.....“~-,_..............................,:`........../........
.........../(_....”~,_........“~,_....................,:`........_/...........
..........{.._$;_......”=,_.......“-,_.......,.-~-,},.~”;/....}...........
...........((.....*~_.......”=-._......“;,,./`..../”............../............
...,,,___.\`~,......“~.,....................`.....}............../.............
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-”...............
............/.`~,......`-...............................\....../\...................
.............\`~.*-,.....................................|,./.....\,__...........
,,_..........}.>-._\...................................|..............`=~-,....
.....`=~-,_\_......`\,.................................\........................
...................`=~-,,.\,...............................\.......................
................................`:,,...........................`\..............__..
.....................................`=-,...................,%`>--==``.......
........................................_\..........._,-%.......`\...............
...................................,<`.._|_,-&``................`\...............

Contribution le : Aujourd'hui 09:04:21
Signaler


