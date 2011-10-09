Solidarité

............................................________........................

....................................,.-‘”...................``~.,..................

.............................,.-”...................................“-.,............

.........................,/...............................................”:,........

.....................,?......................................................\,.....

.................../...........................................................,}....

................./......................................................,:`^`..}....

.............../...................................................,:”........./.....

..............?.....__.........................................:`.........../.....

............./__.(.....“~-,_..............................,:`........../........

.........../(_....”~,_........“~,_....................,:`........_/...........

..........{.._$;_......”=,_.......“-,_.......,.-~-,},.~”;/....}...........

...........((.....*~_.......”=-._......“;,,./`..../”............../............

...,,,___.\`~,......“~.,....................`.....}............../.............

............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-”...............

............/.`~,......`-...............................\....../\...................

.............\`~.*-,.....................................|,./.....\,__...........

,,_..........}.>-._\...................................|..............`=~-,....

.....`=~-,_\_......`\,.................................\........................

...................`=~-,,.\,...............................\.......................

................................`:,,...........................`\..............__..

.....................................`=-,...................,%`>--==``.......

........................................_\..........._,-%.......`\...............

...................................,<`.._|_,-&``................`\..............

Ohhh 🥹Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens comme ça de nos jours… Le monde irait tellement mieux si on s'aidait tous comme çaBravo à ce monsieur, c'est un ange