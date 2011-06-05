Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Paracam
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19974
Karma: 25893

Flying along the mountain

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:23
Signaler

alfosynchro
Re: Paracam
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16276
Karma: 7454
Planant.

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:34
Signaler

Gog077
Re: Paracam
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2161
Karma: 1258
En fait il saute avec son sac de couchage 😃

Sinon, bien que ça soit hautement improbable que ça tombe sur quelqu'un, je trouve ça pas malin de balancer des cailloux en contrebas avant le saut. Si ça le gêne il peut juste les mettre sur le côté.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:42
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.