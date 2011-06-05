

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2161 Karma: 1258





Sinon, bien que ça soit hautement improbable que ça tombe sur quelqu'un, je trouve ça pas malin de balancer des cailloux en contrebas avant le saut. Si ça le gêne il peut juste les mettre sur le côté. En fait il saute avec son sac de couchageSinon, bien que ça soit hautement improbable que ça tombe sur quelqu'un, je trouve ça pas malin de balancer des cailloux en contrebas avant le saut. Si ça le gêne il peut juste les mettre sur le côté.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:42