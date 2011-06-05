|Kilroy1
|
Paracam
|
3 #1
|
Inscrit: 09/10/2011 11:09
|
Flying along the mountain
Contribution le : Aujourd'hui 09:17:23
|alfosynchro
|
0 #2
|
Inscrit: 05/06/2011 12:08
|
Planant.
Contribution le : Aujourd'hui 10:27:34
|Gog077
|
0 #3
|
Inscrit: 01/07/2015 19:03
|
En fait il saute avec son sac de couchage
Sinon, bien que ça soit hautement improbable que ça tombe sur quelqu'un, je trouve ça pas malin de balancer des cailloux en contrebas avant le saut. Si ça le gêne il peut juste les mettre sur le côté.
Contribution le : Aujourd'hui 11:19:42
