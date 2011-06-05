|Kilroy1
Orner une façade
This Man Transforms a Wall into 3D Jungle!
Le tout en 1:13 ?! Je demande à voir !
Il avait commencé à écrire un message, presque machinalement.
Ce message, dans son esprit, devait être insultant. Il voulait viser un certain type de vidéos, précisément celles commentées avec le cul. Il a écrit quelques phrases, d'un ton ferme.
Puis, soudain, il s’est arrêté.
Il a pris un instant pour réfléchir, presque distraitement. Et, sans prévenir, il a changé d’avis.
Il s'est dit que ce serait bien plus amusant autrement. Il voulait toujours exprimer son dégoût, bien sûr. Mais il préférait désormais le faire par la parodie. Alors, patiemment, il s'est mis à imiter la vidéo dans son commentaire.
Il a trouvé l’exercice presque satisfaisant (c'est faux).
Quand il a terminé, il a pris une décision claire. Il allait quitter ce sujet, immédiatement. Et il ne reviendrait plus jamais sur ce topic, pour aucune raison au monde (sauf un lock).
Quand est ce qu ils parlent de la tablette gratuite?
Ouah j'ai pas tenu 10 secondes avec cette purge de voix off !
