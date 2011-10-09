Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Parkour en vélo en live et commenté 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19981 Karma: 25899

https://www.reddit.com/comments/1mmszsh

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:36

Banbs Re: Parkour en vélo en live et commenté 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 452 Karma: 392 Incroyable ! j'ai adoré le moment où il a dit offirdersdraï et l'autre aussi où il a dit apfrrodensggip ... ... ...

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:13

Interfector Re: Parkour en vélo en live et commenté 0 #3

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1689 Karma: 1883 Etait on (et non pas "Hey ! Téton!) obligé d'en arriver là ? Je comprend bien que le projet de piste cyclable a prit beaucoup de retard, mais yavait peut etre d'autres solutions moins radicales ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:28