|Kilroy1
|
Parkour en vélo en live et commenté
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19981
Karma: 25899
|
Contribution le : Aujourd'hui 19:17:36
|Signaler
|Banbs
|
0 #2
|
Je m'installe
Inscrit: 14/06/2014 13:46
Post(s): 452
Karma: 392
|
Incroyable ! j'ai adoré le moment où il a dit offirdersdraï et l'autre aussi où il a dit apfrrodensggip ... ... ...
Contribution le : Aujourd'hui 19:24:13
|Signaler
|Interfector
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1689
Karma: 1883
|
Etait on (et non pas "Hey ! Téton!) obligé d'en arriver là ? Je comprend bien que le projet de piste cyclable a prit beaucoup de retard, mais yavait peut etre d'autres solutions moins radicales ?
Contribution le : Aujourd'hui 19:37:28
|Signaler