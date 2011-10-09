Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Parkour en vélo en live et commenté
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19981
Karma: 25899

https://www.reddit.com/comments/1mmszsh

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:36
Signaler

Banbs
Re: Parkour en vélo en live et commenté
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 14/06/2014 13:46
Post(s): 452
Karma: 392
Incroyable ! j'ai adoré le moment où il a dit offirdersdraï et l'autre aussi où il a dit apfrrodensggip ... ... ...

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:13
Signaler

Interfector
Re: Parkour en vélo en live et commenté
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1689
Karma: 1883
Etait on (et non pas "Hey ! Téton!) obligé d'en arriver là ? Je comprend bien que le projet de piste cyclable a prit beaucoup de retard, mais yavait peut etre d'autres solutions moins radicales ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:28
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.