Kilroy1
|
Mort sur la table⚰️
|
#1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19984
Karma: 25901
|
Contribution le : Aujourd'hui 19:23:02
Interfector
|
#2
|
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1691
Karma: 1883
|
Même avec 9 vies, il va pas vivre vieux a ce rythme
Contribution le : Aujourd'hui 19:38:54
alfosynchro
|
#3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16282
Karma: 7457
|
Le pauvre ! Il était en train de rêver qu'il dormait !
Contribution le : Aujourd'hui 20:17:18
blahmeuh
|
#4
|
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 572
Karma: 302
|
"poc"
L'expression même du mal de tête au réveil
Contribution le : Aujourd'hui 20:49:34
