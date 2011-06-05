Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Un chat, un maître (ou un futur esclave)
Inscrit: 09/10/2011 11:09
https://www.reddit.com/comments/1mn9zbf

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:57
alfosynchro
Re: Un chat, un maître (ou un futur esclave)
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Haha ! La mienne ne se laisserait pas faire comme ça !

Contribution le : Aujourd'hui 20:19:02
blahmeuh
Re: Un chat, un maître (ou un futur esclave)
Inscrit: 07/10/2021 16:20
et un jour le gamin demandera "mais il est où le chat ?" à un âge où ça marque une enfance

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:05
