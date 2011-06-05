|Kilroy1
Mawt1 en action
1 #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19984
Karma: 25902
Snow removal #asmr #satisfying #funny #odlysatisfying #snow #ice #fyp
Contribution le : Aujourd'hui 19:59:13
|alfosynchro
1 #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16282
Karma: 7457
Et c'est comme ça tous les mawtin ?
Contribution le : Aujourd'hui 20:23:05
|blahmeuh
0 #3
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 572
Karma: 302
Bah c'est pas ici dans la Bretagne pas profonde (celle sous Rennes) que autant de neige ça arrivera
Mais quand même ya des coups de pèle qui font envie
Contribution le : Aujourd'hui 20:42:57
|Wiliwilliam
0 #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39111
Karma: 19719
hé béh, sacré climawt là bas!
Contribution le : Aujourd'hui 21:03:47
