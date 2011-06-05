Un autre motard porte secours

Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro #1

Biker saves a struggling horse… #shorts #bike #biking #animals





Biker saves a struggling horse… #shorts #bike #biking #animals Quand on vous dit que les motards sont sympas !Biker saves a struggling horse…#shorts #bike #biking #animals

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:02

lsdYoYo #2

C'est bien de chercher à rattraper toutes ces vidéos où c'était la faute du motard...

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:04

Interfector #3

spoiler: 30 sec avant il passait dans l'autre sens faisant paniquer les chevaux et provoquant ainsi le chute de celui qu'il a secouru.



Histoire de respecter l'ordre des choses !!



(j'en sais rien dans les faits, mon propos est affabulatoire et assumé)

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:16