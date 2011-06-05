|alfosynchro
Un autre motard porte secours
4 #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16284
Karma: 7460
Quand on vous dit que les motards sont sympas !
Biker saves a struggling horse… #shorts #bike #biking #animals
Contribution le : Aujourd'hui 12:56:02
|lsdYoYo
0 #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2466
Karma: 1708
C'est bien de chercher à rattraper toutes ces vidéos où c'était la faute du motard...
Contribution le : Aujourd'hui 13:07:04
|Interfector
1 #3
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1693
Karma: 1884
spoiler: 30 sec avant il passait dans l'autre sens faisant paniquer les chevaux et provoquant ainsi le chute de celui qu'il a secouru.
Histoire de respecter l'ordre des choses !!
(j'en sais rien dans les faits, mon propos est affabulatoire et assumé)
Contribution le : Aujourd'hui 13:55:16
