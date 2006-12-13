|-MaDJiK-
|
Gros clavier + Cracheuse de feu débutante
|
2 #1
|
J'aime glander ici
Inscrit: 09/11/2014 18:04
Post(s): 5483
Karma: 3067
|
Le collègue de boulot bien lourd!
(la vidéo entière où il construit son gros clavier https://m.youtube.com/watch?v=hDzCwbLuTO4 )
Une jeune fille n'a pas bien compris ce qui est censé s'enflammer quand on veut cracher du feu...
(pour les curieux, c'est de la paraffine qui est généralement utilisée et une petite quantité n'est pas dangereuse, bien que déconseillée, mais là... Il vaudrait mieux qu'elle file à l'hôpital pour un lavage d'estomac.)
Contribution le : Aujourd'hui 18:48:46
|Signaler
|Arsenick
|
0 #2
|
J'aime glander ici
Inscrit: 13/12/2006 00:12
Post(s): 6607
Karma: 1103
|
@-MaDJiK- Nope la paraffine est solide a température ambiante, on se sert d'huile de paraffine aka du "pétrole blanc".
Mais oui elle devrait aller à l'hôpital pour éviter une intoxication.
Contribution le : Aujourd'hui 19:42:54
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16291
Karma: 7461
|
2. Priceless !
Contribution le : Aujourd'hui 21:21:16
|Signaler