|Kilroy1
|
Sauvé par un oiseau
|
0 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 19986
Karma: 25913
|
A Sign From Above: The Bird That Saved His Life
Contribution le : Aujourd'hui 19:51:49
|Signaler
|Nwc-Vincent2
|
1 #2
|
J'aime glander ici
Inscrit: 22/05/2011 16:21
Post(s): 5378
Karma: 163
|
@Kilroy1 Quel est l'intérêt de mettre un étron d'IA comme ça ici ?
Contribution le : Aujourd'hui 20:08:05
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #3
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39120
Karma: 19724
|
@Nwc-Vincent2
(au cas où: it's a sign from below)
Contribution le : Aujourd'hui 20:58:17
|Signaler