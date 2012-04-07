Videos streaming images jeux et buzz
Wiliwilliam
Pokéreus - Attrapez-les tous, directement sur le forum !
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39126
Karma: 19727

Pokéreus, le jeu Pokémon sur le forum de Koreus.com

Bonjour à tous 👋
J'ai réalisé un petit jeu qui fait apparaître des Pokémon dans les pages du forum! Si si !
C'est un jeu complètement solo, qui accompagne vos visites sur le forum : il se déroule lentement, sur la durée, et se joue de manière quasi passive.

Le contenu:
Pokédex : la liste des Pokémons (vu/attrapé)
Apparitions animées + capture de Pokémon en cliquant dessus (Les pokémons apparaissent aléatoirement lors de votre navigation sur le site)
Encens : double les chances d’apparition pendant une durée limitée (pages visitées)
les Poké balls : Poké Balls / Super Balls / Hyper Balls (x1 / x1.5 / x2 de chance de capture)
Pokédollars ₽ avec récompense qui décroit avec le nombre de capture d'un même Pokémon
Magasin (achats en ₽, sélection de la balle active, activation de l'encens)
Options : activer/désactiver les apparitions, historique des 50 derniers événements, export/import protégé, reset global du jeu, partager son profil Joeur sur le forum
Notifications de jeu (que l'on peut skip)
Menu Pokéreus rajouté dans la barre de menu de gauche de Koreus. Le jeu est actif uniquement sur les pages du forum.

🛠 Installation rapide
1️⃣ Installez l’extension Tampermonkey. Pas le choix, c'est le seul moyen d'injecter le jeu sur Koreus.
2️⃣ Cliquez ici : Installer le script Pokéreus (testé sur Chrome/Edge/Firefox)
3️⃣ Acceptez l’installation. Rechargez une page du forum : c’est tout 👍.
Le script se met à jour automatiquement via Tampermonkey. Mais vous pouvez la forcer via tampermonkey ou simplement en cliquant à nouveau sur le lien d'installation ci-dessus

Export / import des données 
Dans OptionsTransfert des données, vous pouvez exporter votre progression et l’importer sur un autre navigateur.

⁉ Problèmes connus / Aide
• Si rien ne se passe : vérifiez que Tampermonkey est activé et que le script est autorisé sur koreus.com.
• Sur Firefox/Chrome, pensez à désactiver tout bloqueur qui empêcherait les images de se charger (objets/pokémons).
• Pour repartir de zéro : Options → Réinitialiser toutes les données.
• Le jeu n'a pas vocation d'être mis à jour. Mais si c'est le cas, je vous le signifierai dans ce topic. Si vous avez activé l'option 'Mises à jour automatiques' vous n'aurez rien à faire.

Bon jeu à vous! Et n'hésitez pas à faire des captures d'écran de vos apparitions de Pokémon rares!

Koreus, prends toi un avocat! Nintendo & gamefreak arrivent pour te chopper! 😅

Contribution le : Aujourd'hui 12:08:50
_________________
>> Pixel K: pixelcanvas pour Koreus <<
>> Récompenses si tu passes en article <<
Signaler


