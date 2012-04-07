Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
C'est pas l'île de Man
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 227
Karma: 476


D'après des commentaires, c'est pas l'île de Man et comme il y a d'autres véhicules ça ne serait pas une course.
Mais je le dis de suite : C'est une minorité. La majorité n'est pas comme ça.

https://youtu.be/0yop44FyECU

Contribution le : Aujourd'hui 15:57:10
Wiliwilliam
Re: C'est pas l'île de Man
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39127
Karma: 19731
C'est ta chaîne youtube? tu postes toutes les vidéos qui proviennent de cette chaîne, parfois 1 min après leur sortie avec une vue ou deux.

Le réupload de vidéos est interdit sur le forum... Tu parles de commentaires, partage la vidéo originale plutôt.

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:10
