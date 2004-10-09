|Ezekiel
Que pensez vous de l'intro de "Mamilâh" de Damso?
1 #1
Je m'installe
Inscrit: 09/10/2004 19:52
Post(s): 322
Karma: 232
Je suis sûr que ça n'en laissera pas certains indifférents...
Contribution le : Aujourd'hui 10:45:42
|Wiliwilliam
0 #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39155
Karma: 19741
ça?
Citation :
De base moi j'suis un mec qui ne cherche pas les problèmes
Contribution le : Aujourd'hui 10:56:25
|Ezekiel
0 #3
Je m'installe
Inscrit: 09/10/2004 19:52
Post(s): 322
Karma: 232
Ecoute bien la mélodie d'intro Ca ne t'évoque absolument rien, ici, sur Koreus?
Contribution le : Aujourd'hui 10:59:55
|Wiliwilliam
0 #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39155
Karma: 19741
En recherchant mes anciens essais sur youtube, je suis tombé là dessus
generique koreusity remake
Contribution le : Aujourd'hui 11:03:12
