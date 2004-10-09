Videos streaming images jeux et buzz
Ezekiel
Que pensez vous de l'intro de "Mamilâh" de Damso?
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 09/10/2004 19:52
Post(s): 322
Karma: 232
Je suis sûr que ça n'en laissera pas certains indifférents...

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:42
Signaler

Wiliwilliam
Re: Que pensez vous de l'intro de "Mamilâh" de Damso?
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39155
Karma: 19741
ça?
Citation :
De base moi j'suis un mec qui ne cherche pas les problèmes
Mais si ça parle mal, moi j'ai ma gauche qui peux faire des oedemes
J'ai quitté le game, oui je l'ai quitté j'suis plus dans le système
Puis j'suis beau Papa
Cigare de Cuba, prendre des années, sauter

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:25
Signaler

Ezekiel
Re: Que pensez vous de l'intro de "Mamilâh" de Damso?
 0  #3
Je m'installe
Inscrit: 09/10/2004 19:52
Post(s): 322
Karma: 232
Ecoute bien la mélodie d'intro 😉 Ca ne t'évoque absolument rien, ici, sur Koreus?

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:55
Signaler

Wiliwilliam
Re: Que pensez vous de l'intro de "Mamilâh" de Damso?
 0  #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39155
Karma: 19741


En recherchant mes anciens essais sur youtube, je suis tombé là dessus 🤣

generique koreusity remake

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:12
Signaler


