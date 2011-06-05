|domi13180
|
Instant karma en regagnant sa voiture
|
1 #1
|
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 234
Karma: 481
|
Contribution le : Aujourd'hui 21:45:39
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16319
Karma: 7468
|
Oh les bouboules !
Contribution le : Aujourd'hui 22:26:07
|Signaler
|FMJ65
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16663
Karma: 5663
|
Les boules, c'est surtout qu'il ait laissé la batte dans sa caisse !!!
Contribution le : Aujourd'hui 22:29:31
|Signaler