domi13180
Instant karma en regagnant sa voiture
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 234
Karma: 481


https://www.reddit.com/r/InternetsGreatestVids/comments/1mpj23d/instant_karma/

Contribution le : Aujourd'hui 21:45:39
alfosynchro
Re: Instant karma en regagnant sa voiture
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16319
Karma: 7468
Oh les bouboules ! 😃

Contribution le : Aujourd'hui 22:26:07
FMJ65
Re: Instant karma en regagnant sa voiture
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16663
Karma: 5663
Les boules, c'est surtout qu'il ait laissé la batte dans sa caisse !!! 😁

Contribution le : Aujourd'hui 22:29:31
