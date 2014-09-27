Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Araignée Orbifère Cornue (Macracantha arcuata)
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Les femelles mesurent 27mm entre cornes pour un corps de 8 à 9mm. Les males font 1,5mm. Ils ne font pas le poids.
Originaire des forêts de Chine, de l’Inde en passant par l’Asie du Sud-Est jusqu’à Bornéo.

https://www.reddit.com/r/PeakAmazing/comments/1mn8xgv/horned_orb_weaver_spider/

Contribution le : Aujourd'hui 22:02:29
FMJ65
Re: Araignée Orbifère Cornue (Macracantha arcuata)
Inscrit: 27/09/2014 10:47
La nature est vraiment incroyable ! A moins que ça soit encore un délire de l'IA !

Contribution le : Aujourd'hui 22:28:24
domi13180
Re: Araignée Orbifère Cornue (Macracantha arcuata)
Inscrit: 06/08/2023 12:29
C'est du réel, j'ai vérifié.

Contribution le : Aujourd'hui 22:42:36
