Araignée Orbifère Cornue (Macracantha arcuata)

Les femelles mesurent 27mm entre cornes pour un corps de 8 à 9mm. Les males font 1,5mm. Ils ne font pas le poids.

Originaire des forêts de Chine, de l’Inde en passant par l’Asie du Sud-Est jusqu’à Bornéo.



Contribution le : Aujourd'hui 22:02:29