Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



gazeleau
8 tours tombent en même temps à Cottam
 1  #1
J'aime glander ici
Inscrit: 16/04/2018 09:02
Post(s): 7999
Karma: 6806
Démolition contrôlée de huit tours de refroidissement sur le site de l'ancienne centrale électrique de Cottam - Royaume-uni.


Eight cooling towers are demolished in series of explosions in Nottinghamshire | ITV News


Contribution le : Aujourd'hui 10:00:29
Signaler

Wiliwilliam
Re: 8 tours tombent en même temps à Cottam
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39172
Karma: 19764
Le bruit de la vidéo ne fait pas hommage à l'explosion 🤣 On dirait un vieux pétard

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:54
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.