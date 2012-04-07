Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau 8 tours tombent en même temps à Cottam

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7999 Karma: 6806 Démolition contrôlée de huit tours de refroidissement sur le site de l'ancienne centrale électrique de Cottam - Royaume-uni.





Eight cooling towers are demolished in series of explosions in Nottinghamshire | ITV News



Wiliwilliam Re: 8 tours tombent en même temps à Cottam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39172 Karma: 19764 On dirait un vieux pétard Le bruit de la vidéo ne fait pas hommage à l'explosionOn dirait un vieux pétard

