|gazeleau
|
8 tours tombent en même temps à Cottam
|
1 #1
|
J'aime glander ici
Inscrit: 16/04/2018 09:02
Post(s): 7999
Karma: 6806
|
Démolition contrôlée de huit tours de refroidissement sur le site de l'ancienne centrale électrique de Cottam - Royaume-uni.
Eight cooling towers are demolished in series of explosions in Nottinghamshire | ITV News
Contribution le : Aujourd'hui 10:00:29
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39172
Karma: 19764
|
Le bruit de la vidéo ne fait pas hommage à l'explosion On dirait un vieux pétard
Contribution le : Aujourd'hui 10:35:54
|Signaler