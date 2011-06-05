|domi13180
Les papas, c'est les meilleurs!!!!
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 242
Karma: 495
https://www.reddit.com/comments/1mtdkg6
Pas besoin de manège ... y a tout à la maison.
Contribution le : Aujourd'hui 14:21:18
|Wiliwilliam
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39177
Karma: 19764
ça fait les jambes et un peu les abdos c'est cool.
Contribution le : Aujourd'hui 14:38:59
|alfosynchro
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16334
Karma: 7470
Attention au vomi !
Contribution le : Aujourd'hui 14:39:12
