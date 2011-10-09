Timelpase du trafic dans le port d'Amsterdam en 2025
|Kilroy1
|
Timelpase du trafic dans le port d'Amsterdam en 2025
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20042
Karma: 25984
|
Contribution le : Aujourd'hui 12:24:13
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39201
Karma: 19776
|
C'est un défilé de voiles. Il a eu lieu hier. Le trafic n'est pas si dense en temps normal
LIVE: SAIL AMSTERDAM 2025 SAIL Parade & Crowds in Amsterdam
Contribution le : Aujourd'hui 13:10:21
|Signaler