Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Timelpase du trafic dans le port d'Amsterdam en 2025
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20042
Karma: 25984

https://www.reddit.com/comments/1mw4cc7

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:13
Signaler

Wiliwilliam
Re: Timelpase du trafic dans le port d'Amsterdam en 2025
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39201
Karma: 19776
C'est un défilé de voiles. Il a eu lieu hier. Le trafic n'est pas si dense en temps normal 😅

🔴 LIVE: SAIL AMSTERDAM 2025 🚢 SAIL Parade & Crowds in Amsterdam

Contribution le : Aujourd'hui 13:10:21
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.