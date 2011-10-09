Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Résultat de batteries de voitures noyées par de l'eau salée 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20042 Karma: 25984

https://www.reddit.com/comments/1mw69nc

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:00

Wiliwilliam Re: Résultat de batteries de voitures noyées par de l'eau salée 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39201 Karma: 19776 Depuis quand on transporte des voitures dans autre chose qu'un roulier? C'est stupide et ça a mis l'équipage en danger.



(à minima dans des conteneurs ....)

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:35