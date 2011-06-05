|Kilroy1
|
Décorer des pains
|
#1
|
Je poste trop
|
|MYRRZINN
|
#2
|
Je masterise !
|
La boulangère m'a laissé le pain chaud et m'a donné sa croûte à pâté.
|alfosynchro
|
#3
|
Je poste trop
|
Perlinpainpain !
