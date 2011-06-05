Videos streaming images jeux et buzz
Le_Relou
attaque du Bombardier (pas l'avion)
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Le systeme de défense/ attaque du Coléoptère bombardier


Les coléoptères bombardiers sont des coléoptères de la famille des carabidés (Carabidae) ayant la capacité de projeter bruyamment sur leurs prédateurs (fourmis...) un liquide corrosif en ébullition, mélange de substances issues de la réaction entre l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène conservées ensemble dans leur abdomen grâce à la présence d'un inhibiteur chimique

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:47
alfosynchro
Re: attaque du Bombardier (pas l'avion)
Inscrit: 05/06/2011 12:08
En fait, c'est un GIF, non ?

Il me semble que l'hydroquinone est aussi employée par des femmes noires sous forme de crème, pour éclaircir leur peau.

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:53
MYRRZINN
Re: attaque du Bombardier (pas l'avion)
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Même les insectes bouffent méxicain.

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:41
