attaque du Bombardier (pas l'avion)
Les coléoptères bombardiers sont des coléoptères de la famille des carabidés (Carabidae) ayant la capacité de projeter bruyamment sur leurs prédateurs (fourmis...) un liquide corrosif en ébullition, mélange de substances issues de la réaction entre l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène conservées ensemble dans leur abdomen grâce à la présence d'un inhibiteur chimique
En fait, c'est un GIF, non ?
Il me semble que l'hydroquinone est aussi employée par des femmes noires sous forme de crème, pour éclaircir leur peau.
Même les insectes bouffent méxicain.
