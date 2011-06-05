attaque du Bombardier (pas l'avion)



Le systeme de défense/ attaque du Coléoptère bombardier





Les coléoptères bombardiers sont des coléoptères de la famille des carabidés (Carabidae) ayant la capacité de projeter bruyamment sur leurs prédateurs (fourmis...) un liquide corrosif en ébullition, mélange de substances issues de la réaction entre l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène conservées ensemble dans leur abdomen grâce à la présence d'un inhibiteur chimique

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:47