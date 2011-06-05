Un hélicoptère se crashe dans un étang du Finistère
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Crash d'un hélicoptère bombardier d’eau dans un étang du Finistère
L'hélicoptère bombardier d'eau Morane 29 a eu un accident, dimanche 24 août 2025, en début de soirée. Il s'est crashé dans un étang à Rosporden.
Le mec qui filme est horrifié et content en même temps...
Contribution le : Aujourd'hui 13:42:17
|Wiliwilliam
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Contribution le : Aujourd'hui 13:49:09
