alfosynchro
Un hélicoptère se crashe dans un étang du Finistère
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16411
Karma: 7499

Crash d'un hélicoptère bombardier d’eau dans un étang du Finistère

L'hélicoptère bombardier d'eau Morane 29 a eu un accident, dimanche 24 août 2025, en début de soirée. Il s'est crashé dans un étang à Rosporden.



Le mec qui filme est horrifié et content en même temps...

Contribution le : Aujourd'hui 13:42:17
Wiliwilliam
Re: Un hélicoptère se crashe dans un étang du Finistère
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39211
Karma: 19787
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic249310.html

déjà passé !

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:09
