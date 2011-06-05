Un hélicoptère se crashe dans un étang du Finistère

Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Crash d'un hélicoptère bombardier d’eau dans un étang du Finistère



L'hélicoptère bombardier d'eau Morane 29 a eu un accident, dimanche 24 août 2025, en début de soirée. Il s'est crashé dans un étang à Rosporden.







Le mec qui filme est horrifié et content en même temps...

