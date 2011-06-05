Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Tirer la langue à un flic
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20059
Karma: 26068

https://www.reddit.com/comments/1mz154y

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:48
Signaler

alfosynchro
Re: Tirer la langue à un flic
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16419
Karma: 7500
Le flic a mis un filtre, ou quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:58
Signaler

Wiliwilliam
Re: Tirer la langue à un flic
 1  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39217
Karma: 19790
@alfosynchro il n'a pas fait de photo! il a fait une recherche sur le web et a juste allumé la torche du smartphone!

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:08
Signaler

alfosynchro
Re: Tirer la langue à un flic
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16419
Karma: 7500
Ah, okay !
On dirait qu'il y a une tête de clown à l'écran.

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:08
Signaler

Loom-
Re: Tirer la langue à un flic
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10576
Karma: 4546
Ouais j'ai pas compris.

Contribution le : Aujourd'hui 19:58:56
Signaler

Wiliwilliam
Re: Tirer la langue à un flic
 0  #6
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39217
Karma: 19790
ben .. c'est une tête de clown! Il a feinté le fait de faire une photo et il a montré une photo de clown.

C'est comme si j'allais vers Sarkozy, que je prenais une photo de lui (mais en fait je ne fais que allumer et éteindre la torche de mon téléphone) et que je lui montrais une photo de Joe Dalton.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:05
Signaler


