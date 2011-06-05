|Kilroy1
Tirer la langue à un flic
|alfosynchro
Le flic a mis un filtre, ou quoi ?
|Wiliwilliam
@alfosynchro il n'a pas fait de photo! il a fait une recherche sur le web et a juste allumé la torche du smartphone!
|alfosynchro
Ah, okay !
On dirait qu'il y a une tête de clown à l'écran.
|Loom-
Ouais j'ai pas compris.
|Wiliwilliam
ben .. c'est une tête de clown! Il a feinté le fait de faire une photo et il a montré une photo de clown.
C'est comme si j'allais vers Sarkozy, que je prenais une photo de lui (mais en fait je ne fais que allumer et éteindre la torche de mon téléphone) et que je lui montrais une photo de Joe Dalton.
