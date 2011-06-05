Tirer la langue à un flic



ben .. c'est une tête de clown! Il a feinté le fait de faire une photo et il a montré une photo de clown.



C'est comme si j'allais vers Sarkozy, que je prenais une photo de lui (mais en fait je ne fais que allumer et éteindre la torche de mon téléphone) et que je lui montrais une photo de Joe Dalton.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:05