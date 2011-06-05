Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Remorquer sans utiliser l'anneau
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 262
Karma: 524

https://www.reddit.com/comments/1mzmtf4

Toutes les voitures ont un anneau devant et un derrière, et ça a une fonction.
Attacher au ressort d'amortisseur, c'est chercher les problèmes.

Des humains peuvent aussi avoir un anneau devant, mais c'est une autre histoire. 😉

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:04
Signaler

Wiliwilliam
Re: Remorquer sans utiliser l'anneau
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39217
Karma: 19790
Han! Mais pourquoi sur l'amortisseur? je suis sur que ça n'était même pas le truc le plus évident à chopper !

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:19
Signaler

alfosynchro
Re: Remorquer sans utiliser l'anneau
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16419
Karma: 7500
Je ne vois pas comment un amortisseur peut sortir comme ça de son emplacement...

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:38
Signaler

domi13180
Re: Remorquer sans utiliser l'anneau
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 262
Karma: 524
Peut-être que l'une des attaches de l'amortisseur a cassé et ça a libéré le ressort.

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:30
Signaler

rompich
Re: Remorquer sans utiliser l'anneau
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 11/07/2011 17:36
Post(s): 1887
Karma: 526
Le kit est dispo : https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/composante/numero-de-piece/967421348002/piece/amortisseur-arriere-gauche/id-piece/13388719/

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:08
Signaler


