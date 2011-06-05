Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Remorquer sans utiliser l'anneau

Inscrit: 06/08/2023 12:29

https://www.reddit.com/comments/1mzmtf4



Toutes les voitures ont un anneau devant et un derrière, et ça a une fonction.

Attacher au ressort d'amortisseur, c'est chercher les problèmes.



Contribution le : Aujourd'hui 19:07:04

Wiliwilliam Re: Remorquer sans utiliser l'anneau

Inscrit: 07/04/2012 19:19
Han! Mais pourquoi sur l'amortisseur? je suis sur que ça n'était même pas le truc le plus évident à chopper !

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:19

alfosynchro Re: Remorquer sans utiliser l'anneau

Inscrit: 05/06/2011 12:08
Je ne vois pas comment un amortisseur peut sortir comme ça de son emplacement...

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:38

domi13180 Re: Remorquer sans utiliser l'anneau

Inscrit: 06/08/2023 12:29
Peut-être que l'une des attaches de l'amortisseur a cassé et ça a libéré le ressort.

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:30