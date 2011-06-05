|Kilroy1
|
La charge héroïque
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20066
Karma: 26080
|
Bro Rugby is on another level #shorts
Contribution le : Aujourd'hui 19:55:52
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16429
Karma: 7500
|
@Kilroy1
Tu sais de quel match il s'agit ?
Je deviens suspicieux ces temps-ci...
La description de la vidéo sur YT ne dit pas grand chose
Contribution le : Aujourd'hui 20:01:45
|Signaler
|Kilroy1
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20066
Karma: 26080
|
@alfosynchro Non, j'ai pas retrouvé !
Contribution le : Aujourd'hui 20:05:10
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16429
Karma: 7500
|
@Kilroy1
Bon, la chaine YT qui propose ces contenus a l'air spécialisée dans les exploits sportifs. Et la vidéo a deux ans. Donc probablement pas générée par IA.
Contribution le : Aujourd'hui 20:08:04
|Signaler
|Le_Relou
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11884
Karma: 5977
|
@alfosynchro @Kilroy1
Description de la vidéo sur https://www.dailytelegraph.com.au/sport/nrl/watch-parramatta-eels-junior-viliotu-masilas-barnstorming-viral-try-video-breaks-the-internet/news-story/1b4c7503d44a8b833e425c19e3f6ae1b
Parramatta Eels junior Viliotu Masila has just become a global rugby league social media sensation, with his viral try breaking the internet
Viliotu Masila, junior de Parramatta Eels, vient de devenir une sensation mondiale des médias sociaux de la ligue de rugby, avec sa tentative virale de briser Internet
Contribution le : Aujourd'hui 21:34:22
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16429
Karma: 7500
|
@Le_Relou
Et la vidéo a plusieurs millions de vues...
Contribution le : Aujourd'hui 21:51:43
|Signaler