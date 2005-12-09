

Crazy-13 Traduction sur Youtube

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 84564 Karma: 9133 un tout petit peu si quelqu'un en avait déjà parlé ici, je n'ai rien trouvé, après je n'ai remarqué le problème qu'hier, voir au plus il y a deux jours.

Quand je lance une vidéo youtube, que les sous-titre sont disponible, ceux-ci ne s'affichent que dans la même langue d'origine de la vidéo, si on en demande une traduction automatique dans une autre langue, plus rien n'est affiché en sous-titre, qu'importe les options.

j'ai testé sur mon téléphone, sur différent navigateur, c'est pareil, j'ai réalisé ça en voulant regarder la suite d'une vidéo.

Quand j'ai cherché une solution à ce problème, j'ai juste trouvé une

J'ai pas testé, ce n'est pas vraiment ça le problème que je rencontre.



je pose là une vidéo sur laquelle ça me le fait, voir si ça vous le fait aussi :





Aujourd'hui 20:53:55

_________________

Interfector Re: Traduction sur Youtube

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1713 Karma: 1896



*c'est d'ailleurs insupportable qu'il n'ait pu synthetisé qu'une voix pour le perso principal pour toutes les video youtubes. C'est toujours la meme è_é Je confirme que ca le fait aussi chez moi. Mais vu que par defaut, il y a un audio (automatique*) en fr, je vois pas le probleme*c'est d'ailleurs insupportable qu'il n'ait pu synthetisé qu'une voix pour le perso principal pour toutes les video youtubes. C'est toujours la meme è_é

Aujourd'hui 21:03:29



