Traduction sur Youtube
J'ai cherché un tout petit peu si quelqu'un en avait déjà parlé ici, je n'ai rien trouvé, après je n'ai remarqué le problème qu'hier, voir au plus il y a deux jours.
Quand je lance une vidéo youtube, que les sous-titre sont disponible, ceux-ci ne s'affichent que dans la même langue d'origine de la vidéo, si on en demande une traduction automatique dans une autre langue, plus rien n'est affiché en sous-titre, qu'importe les options.
j'ai testé sur mon téléphone, sur différent navigateur, c'est pareil, j'ai réalisé ça en voulant regarder la suite d'une vidéo.
Quand j'ai cherché une solution à ce problème, j'ai juste trouvé une extension faites pour empêcher que les titres et l’audio de vidéo youtube soient automatiquement google traduit.
J'ai pas testé, ce n'est pas vraiment ça le problème que je rencontre.
je pose là une vidéo sur laquelle ça me le fait, voir si ça vous le fait aussi :
Using a turbo to suck exhaust gases out of an engine - what will happen?
Contribution le : Aujourd'hui 20:53:55
Je confirme que ca le fait aussi chez moi. Mais vu que par defaut, il y a un audio (automatique*) en fr, je vois pas le probleme
*c'est d'ailleurs insupportable qu'il n'ait pu synthetisé qu'une voix pour le perso principal pour toutes les video youtubes. C'est toujours la meme è_é
Contribution le : Aujourd'hui 21:03:29
