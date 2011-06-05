Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



domi13180
L'appétit du cormoran (suite)
 2  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 280
Karma: 551

https://www.reddit.com/comments/1n4nqz7

Après une vidéo de cormoran engloutissant son poisson en nageant, voici le cormoran engloutissant son poisson sur ses pattes.

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:00
Signaler

alfosynchro
Re: L'appétit du cormoran (suite)
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16462
Karma: 7505
Si je ne l'avais pas vu, j'aurais du mal à y croire !
Moi qui suis plus grand et gros qu'un cormoran, je n'avale pas le dixième de ça sans mâcher...

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:43
Signaler

domi13180
Re: L'appétit du cormoran (suite)
 1  #3
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 280
Karma: 551
Ma femme dit que je suis un glouton, mais là je fais petit joueur.

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:30
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.