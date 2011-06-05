Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 L'appétit du cormoran (suite) 2 #1

Inscrit: 06/08/2023

https://www.reddit.com/comments/1n4nqz7



Après une vidéo de cormoran engloutissant son poisson en nageant, voici le cormoran engloutissant son poisson sur ses pattes. Après une vidéo de cormoran engloutissant son poisson en nageant, voici le cormoran engloutissant son poisson sur ses pattes.

alfosynchro Re: L'appétit du cormoran (suite) 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16462 Karma: 7505 Si je ne l'avais pas vu, j'aurais du mal à y croire !

Moi qui suis plus grand et gros qu'un cormoran, je n'avale pas le dixième de ça sans mâcher...

domi13180 Re: L'appétit du cormoran (suite) 1 #3

Ma femme dit que je suis un glouton, mais là je fais petit joueur.

