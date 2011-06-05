|domi13180
L'appétit du cormoran (suite)
https://www.reddit.com/comments/1n4nqz7
Après une vidéo de cormoran engloutissant son poisson en nageant, voici le cormoran engloutissant son poisson sur ses pattes.
Contribution le : Aujourd'hui 18:47:00
|alfosynchro
Si je ne l'avais pas vu, j'aurais du mal à y croire !
Moi qui suis plus grand et gros qu'un cormoran, je n'avale pas le dixième de ça sans mâcher...
Contribution le : Aujourd'hui 19:03:43
|domi13180
Ma femme dit que je suis un glouton, mais là je fais petit joueur.
Contribution le : Aujourd'hui 19:05:30
