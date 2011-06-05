Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Video 360°, je teste ma GoPro sur une course de 10 KM

Je suis accro

Je teste ma GoPro MAX 360 lors du 10 KM du Trocadéro le dimanche 31 Aôut ( Je teste ma GoPro MAX 360 lors du 10 KM du Trocadéro le dimanche 31 Aôut ( https://www.videaste.eu

Contribution le : Aujourd'hui 14:12:35

MYRRZINN Re: Video 360°, je teste ma GoPro sur une course de 10 KM

Le résultat ést assez rigolo avec des personnes qui courent en crabe, d'autres qui sont ridicules etc. Seulement, je ne comprends pas le but du truc. Où est l'intérêt ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:39

lebibix Re: Video 360°, je teste ma GoPro sur une course de 10 KM

Le but comme je le dis dans la vidéo c'est de tester cette nouvelle caméra afin de faire l'Hexatrek en 2026. Une nouvelle technologie à maîtriser

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:49