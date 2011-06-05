Video 360°, je teste ma GoPro sur une course de 10 KM
|lebibix
1 #1
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 564
Karma: 260
Je teste ma GoPro MAX 360 lors du 10 KM du Trocadéro le dimanche 31 Aôut (https://www.videaste.eu)
Contribution le : Aujourd'hui 14:12:35
|MYRRZINN
0 #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2426
Karma: 4963
Le résultat ést assez rigolo avec des personnes qui courent en crabe, d'autres qui sont ridicules etc. Seulement, je ne comprends pas le but du truc. Où est l'intérêt ?
Contribution le : Aujourd'hui 15:20:39
|alfosynchro
0 #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16468
Karma: 7507
@MYRRZINN
Peut-être juste qu'on trouve ça rigolo ?
Contribution le : Aujourd'hui 15:39:29
|lebibix
0 #4
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 564
Karma: 260
Le but comme je le dis dans la vidéo c'est de tester cette nouvelle caméra afin de faire l'Hexatrek en 2026. Une nouvelle technologie à maîtriser
Contribution le : Aujourd'hui 15:43:49
