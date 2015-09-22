Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Repas d'un dragon du komodo
Inscrit: 06/08/2023 12:29
https://www.reddit.com/comments/1n61nyk

Elle aurait au moins pu faire l'effort de s'en aller. Mais un petit coup de ses petites dents suffit à tuer la proie en quelques jours.

Contribution le : Aujourd'hui 00:05:47
Meph974
Re: Repas d'un dragon du komodo
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Vu son pas discret, il arrive se nourrir aussi facilement souvent? Car la ca a l'air d'etre une offrande du caméraman.

Cette vidéo me laisse dubitatif...

Contribution le : Aujourd'hui 00:22:06
domi13180
Re: Repas d'un dragon du komodo
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Sur le lien, je vois que certains disent que pour les touristes et/ou les photographes ils appâtent parfois avec un animal blessé et que la chèvre aurait peut-être une patte cassée. Dégueu.

Contribution le : Aujourd'hui 00:29:48
