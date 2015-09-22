Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Repas d'un dragon du komodo



https://www.reddit.com/comments/1n61nyk



Elle aurait au moins pu faire l'effort de s'en aller. Mais un petit coup de ses petites dents suffit à tuer la proie en quelques jours. Elle aurait au moins pu faire l'effort de s'en aller. Mais un petit coup de ses petites dents suffit à tuer la proie en quelques jours.

Meph974 Re: Repas d'un dragon du komodo

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1175 Karma: 706 Vu son pas discret, il arrive se nourrir aussi facilement souvent? Car la ca a l'air d'etre une offrande du caméraman.



Cette vidéo me laisse dubitatif...

domi13180 Re: Repas d'un dragon du komodo

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 283 Karma: 559 Sur le lien, je vois que certains disent que pour les touristes et/ou les photographes ils appâtent parfois avec un animal blessé et que la chèvre aurait peut-être une patte cassée. Dégueu.

