|domi13180
Repas d'un dragon du komodo
1 #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 283
Karma: 559
https://www.reddit.com/comments/1n61nyk
Elle aurait au moins pu faire l'effort de s'en aller. Mais un petit coup de ses petites dents suffit à tuer la proie en quelques jours.
Contribution le : Aujourd'hui 00:05:47
|Meph974
0 #2
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1175
Karma: 706
Vu son pas discret, il arrive se nourrir aussi facilement souvent? Car la ca a l'air d'etre une offrande du caméraman.
Cette vidéo me laisse dubitatif...
Contribution le : Aujourd'hui 00:22:06
|domi13180
0 #3
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 283
Karma: 559
Sur le lien, je vois que certains disent que pour les touristes et/ou les photographes ils appâtent parfois avec un animal blessé et que la chèvre aurait peut-être une patte cassée. Dégueu.
Contribution le : Aujourd'hui 00:29:48
