domi13180
Les enfants creusent un trou géant sur la plage et se retrouvent coincés
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 283
Karma: 559

https://www.reddit.com/comments/1n4sz6v

C'est chaud.

Contribution le : Aujourd'hui 00:21:12
alfosynchro
Re: Les enfants creusent un trou géant sur la plage et se retrouvent coincés
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16472
Karma: 7507
Ils se sont peut-être dit: "dans l'fond, j'chsu pas si con"...!
Bah, si en fait !

Bon, ça partait d'une bonne idée, mais...

Contribution le : Aujourd'hui 00:34:10
