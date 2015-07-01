Videos streaming images jeux et buzz
Bricci
Vol de casquette à l'US Open
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2338
Karma: 8534

US Open 2025 - Quand un homme d'affaires arrache la casquette offerte par Kamil Majchrzak à un jeune fan...

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:05
Signaler

Inkonito
Re: Vol de casquette à l'US Open
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 01/02/2020 12:52
Post(s): 138
Karma: 118
Plus d'information sur Piotr Szczerek, le millionnaire polonais qui a arraché une casquette destinée à un enfant.


Contribution le : Aujourd'hui 09:52:09
Signaler

Gog077
Re: Vol de casquette à l'US Open
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2186
Karma: 1270
On peut être un adulte millionnaire et se comporter comme un gamin apparemment 😃

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:23
Signaler

MYRRZINN
Re: Vol de casquette à l'US Open
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2427
Karma: 4963
METS TA CASQUETTE !!!

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:12
Signaler


