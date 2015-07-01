Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Vol de casquette à l'US Open



US Open 2025 - Quand un homme d'affaires arrache la casquette offerte par Kamil Majchrzak à un jeune fan...



Inkonito Re: Vol de casquette à l'US Open

Je m'installe Inscrit: 01/02/2020 12:52 Post(s): 138 Karma: 118 Plus d'information sur Piotr Szczerek, le millionnaire polonais qui a arraché une casquette destinée à un enfant.







Gog077 Re: Vol de casquette à l'US Open

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2186 Karma: 1270 On peut être un adulte millionnaire et se comporter comme un gamin apparemment

