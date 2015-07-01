|Bricci
|
Vol de casquette à l'US Open
|
2 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2338
Karma: 8534
|
US Open 2025 - Quand un homme d'affaires arrache la casquette offerte par Kamil Majchrzak à un jeune fan...
Contribution le : Aujourd'hui 09:32:05
|Signaler
Inkonito
|
0 #2
|
Je m'installe
Inscrit: 01/02/2020 12:52
Post(s): 138
Karma: 118
|
Plus d'information sur Piotr Szczerek, le millionnaire polonais qui a arraché une casquette destinée à un enfant.
Contribution le : Aujourd'hui 09:52:09
|Signaler
Gog077
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2186
Karma: 1270
|
On peut être un adulte millionnaire et se comporter comme un gamin apparemment
Contribution le : Aujourd'hui 09:57:23
|Signaler
MYRRZINN
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2427
Karma: 4963
|
METS TA CASQUETTE !!!
Contribution le : Aujourd'hui 10:03:12
|Signaler