Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Turbigo
Quelques insultes écossaises pour Tonton Donald.
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 16/01/2009 09:06
Post(s): 3516
Karma: 2863
Je ne fais pas de politique, je n'en ferai jamais.
J'apprécie juste certains moyens d'expression plus intelligents et créatifs que d'autres.


Jig of Slurs: A Musical Record of Scotland’s Best Insults to Trump (with translations!)

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:50
Signaler

alfosynchro
Re: Quelques insultes écossaises pour Tonton Donald.
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16478
Karma: 7511
Haaa, ça me détend bien pour la soirée !

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:13
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.