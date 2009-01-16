|Turbigo
|
Quelques insultes écossaises pour Tonton Donald.
|
4 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 16/01/2009 09:06
Post(s): 3516
Karma: 2863
|
Je ne fais pas de politique, je n'en ferai jamais.
J'apprécie juste certains moyens d'expression plus intelligents et créatifs que d'autres.
Jig of Slurs: A Musical Record of Scotland’s Best Insults to Trump (with translations!)
Contribution le : Aujourd'hui 19:45:50
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16478
Karma: 7511
|
Haaa, ça me détend bien pour la soirée !
Contribution le : Aujourd'hui 20:25:13
|Signaler