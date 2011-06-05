Un "expert en saucisses" anti-vegan différencie une saucisse vegan d'une saucisse classique
Wiliwilliam
Un "expert en saucisses" anti-vegan différencie une saucisse vegan d'une saucisse classique
#1
Inscrit: 07/04/2012 19:19
En fait pas du tout. Il affirme avec aplomb qu'une des deux saucisses est très bonne et que c'est de la vrai viande sauf que les deux saucisses sont végans. Après avoir appris que les deux saucisses sont végans, il se ravise dans son avis.
Anti-vegan "Sausage Expert" tricked on live TV saying vegan sausage was "luscious and lovely"
Contribution le : Aujourd'hui 00:14:50
alfosynchro
#2
Inscrit: 05/06/2011 12:08
J'aime bien leur accent.
Contribution le : Aujourd'hui 00:27:14
