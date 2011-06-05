Videos streaming images jeux et buzz
Wiliwilliam
Un "expert en saucisses" anti-vegan différencie une saucisse vegan d'une saucisse classique
Inscrit: 07/04/2012 19:19
En fait pas du tout. Il affirme avec aplomb qu'une des deux saucisses est très bonne et que c'est de la vrai viande sauf que les deux saucisses sont végans. Après avoir appris que les deux saucisses sont végans, il se ravise dans son avis.


Anti-vegan "Sausage Expert" tricked on live TV saying vegan sausage was "luscious and lovely"

alfosynchro
Re: Un "expert en saucisses" anti-vegan différencie une saucisse vegan d'une saucisse classique
Inscrit: 05/06/2011 12:08
J'aime bien leur accent.

