domi13180
Le calme et le contrôle d'un berger avec deux moutons agressifs
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 289
Karma: 574

https://www.reddit.com/comments/1n75arw

Les 2 moutons se rebellent mais ils ne font pas la loi. Finalement, le pâtre sert surtout à préparer le repas du chien ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:05
Signaler

alfosynchro
Re: Le calme et le contrôle d'un berger avec deux moutons agressifs
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16495
Karma: 7517
Dire que tout ça c'est inscrit dans les gènes !

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:58
Signaler


