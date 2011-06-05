Le calme et le contrôle d'un berger avec deux moutons agressifs
https://www.reddit.com/comments/1n75arw
Les 2 moutons se rebellent mais ils ne font pas la loi. Finalement, le pâtre sert surtout à préparer le repas du chien ?
Contribution le : Aujourd'hui 17:07:05
|alfosynchro
Dire que tout ça c'est inscrit dans les gènes !
Contribution le : Aujourd'hui 17:37:58
