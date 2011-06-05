Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Le_Relou
Sprint sur des légo
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11968
Karma: 6025
Une mère néo-zélandaise a battu le record du monde du 100 m pieds nus le plus rapide sur des briques Lego.

Gabrielle Wall a réalisé cet exploit en 24,75 secondes dans sa ville natale de Christchurch.

La piste a été construite avec 300 kg de Lego offerts par l'association caritative Imagination Station.
Version Horizontale


Mum makes painful barefoot lego sprint | 1News on TVNZ+

Version verticale


Contribution le : Aujourd'hui 11:17:06
Signaler

alfosynchro
Re: Sprint sur des légo
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16519
Karma: 7518
Elle est bête ou quoi ? Pourquoi elle met pas de chaussures de sport ?

(Ironie)

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:17
Signaler

lsdYoYo
Re: Sprint sur des légo
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2511
Karma: 1718
Pourquoi tant de masochisme ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:17
Signaler

Le_Relou
Re: Sprint sur des légo
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11968
Karma: 6025
@alfosynchro @lsdYoYo
elle a eu des pb de santé et désormais elle se dépasse pour faire des trucs de ouf et accessoirement gagner une place dans le Guinness World Records comme ça a été le cas pou cette "performance*" (* mot à remplacer à votre convenance : par exemple : action insolite et douloureuse teintée de masochisme.)

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:56
Signaler

Wiliwilliam
Re: Sprint sur des légo
 0  #5
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39273
Karma: 19834
Je vous conseille "Les convoyeurs attendent" avec Poolvoerde. Ou bien "Eddie the Eagle" avec Taron Egerton. 😁

Contribution le : Aujourd'hui 12:40:36
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.