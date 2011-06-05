|Le_Relou
|
Sprint sur des légo
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11968
Karma: 6025
|
Une mère néo-zélandaise a battu le record du monde du 100 m pieds nus le plus rapide sur des briques Lego.
Gabrielle Wall a réalisé cet exploit en 24,75 secondes dans sa ville natale de Christchurch.
La piste a été construite avec 300 kg de Lego offerts par l'association caritative Imagination Station.
Version Horizontale
Mum makes painful barefoot lego sprint | 1News on TVNZ+
Version verticale
Contribution le : Aujourd'hui 11:17:06
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16519
Karma: 7518
|
Elle est bête ou quoi ? Pourquoi elle met pas de chaussures de sport ?
(Ironie)
Contribution le : Aujourd'hui 11:22:17
|Signaler
|lsdYoYo
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2511
Karma: 1718
|
Pourquoi tant de masochisme ?
Contribution le : Aujourd'hui 11:44:17
|Signaler
|Le_Relou
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11968
Karma: 6025
|
@alfosynchro @lsdYoYo
elle a eu des pb de santé et désormais elle se dépasse pour faire des trucs de ouf et accessoirement gagner une place dans le Guinness World Records comme ça a été le cas pou cette "performance*" (* mot à remplacer à votre convenance : par exemple : action insolite et douloureuse teintée de masochisme.)
Contribution le : Aujourd'hui 12:13:56
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #5
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39273
Karma: 19834
|
Je vous conseille "Les convoyeurs attendent" avec Poolvoerde. Ou bien "Eddie the Eagle" avec Taron Egerton.
Contribution le : Aujourd'hui 12:40:36
|Signaler