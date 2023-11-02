La chanteuse Andrea Ponti évoque son hypersensibilité avec le single Toi Aussi



La chanteuse Andrea Ponti a fait appel à deux plumes talentueuses, celles de Jonathan Cagne (Héléna, Star Academy) et Igit (auteur de "Voilà" pour Barbara Pravi) pour son premier EP Deviens à découvrir sur toutes les plateformes.



Avec son profil et son histoire atypiques, Andrea Ponti prouve qu’avec passion et détermination, il est possible de se réinventer et réaliser ses rêves.



Le sien est fait de musique et de mots… Ses collaborations de renom ne font de doute sur la reconnaissance de son talent et sa place d’artiste montante de la scène française.



Le nouvel extrait s'appelle Toi Aussi, très beau titre qui évoque sa sensibilité à fleur de peau. Un texte intime et sincère qui touche en plein coeur. Andrea Ponti sera en concert le 17/09 à Paris





