gazeleau
Dolce Vento, mais seulement lorsque c'est dolce
Inscrit: 16/04/2018 09:02
Le vent a soufflé trop fort et ce yacht de 24m à 800 000€ s'est couché sur le flanc et a coulé dans les minutes après sa 1ère mise à l'eau. Pas de blessé.


https://www.youtube.com/embed/JS0mufDWKqA
Uno yacht di lusso è affondato nel Nord della Turchia pochi minuti dopo il varo

Quand c'est moins cher, il faut se demander pourquoi avant d'y perdre son argent.

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:54
Wiliwilliam
Re: Dolce Vento, mais seulement lorsque c'est dolce
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Zut alors. Trop dommage!

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:52
