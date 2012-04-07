|gazeleau
|
Dolce Vento, mais seulement lorsque c'est dolce
|
1 #1
|
J'aime glander ici
Inscrit: 16/04/2018 09:02
Post(s): 8001
Karma: 6809
|
Le vent a soufflé trop fort et ce yacht de 24m à 800 000€ s'est couché sur le flanc et a coulé dans les minutes après sa 1ère mise à l'eau. Pas de blessé.
https://www.youtube.com/embed/JS0mufDWKqA
Uno yacht di lusso è affondato nel Nord della Turchia pochi minuti dopo il varo
Quand c'est moins cher, il faut se demander pourquoi avant d'y perdre son argent.
Contribution le : Aujourd'hui 12:24:54
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39273
Karma: 19834
|
Zut alors. Trop dommage!
Contribution le : Aujourd'hui 12:33:52
|Signaler