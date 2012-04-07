Dolce Vento, mais seulement lorsque c'est dolce

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.youtube.com/embed/JS0mufDWKqA

Uno yacht di lusso è affondato nel Nord della Turchia pochi minuti dopo il varo



Quand c'est moins cher, il faut se demander pourquoi avant d'y perdre son argent. Le vent a soufflé trop fort et ce yacht de 24m à 800 000€ s'est couché sur le flanc et a coulé dans les minutes après sa 1ère mise à l'eau. Pas de blessé.Uno yacht di lusso è affondato nel Nord della Turchia pochi minuti dopo il varoQuand c'est moins cher, il faut se demander pourquoi avant d'y perdre son argent.

