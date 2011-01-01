[Cherche vieille vidéo FR (1998–2005)] Flic interroge… un pot de Nutella !
[Cherche vieille vidéo FR (1998–2005)] Flic interroge… un pot de Nutella !
Bonjour,
Je cherche
une vieille vidéo humoristique française, probablement entre 1998 et 2005.
Format : court-métrage / sketch (~3–5 minutes)
Style : polar / film noir parodique
Décor : une salle d’interrogatoire (bureau, ambiance chargée)
Personnages :
un policier (acteur pas connu, accent possible, ton “méchant / ironique”),
un pot de Nutella (muet, posé sur une chaise).
Gags / répliques approximatives :
“Une de tes victimes te consommait au lit avec une cuillère…”
“Ton patron, Ferrero…”
“Je vais te mettre au frais (au frigo, ce que tu n’aimes pas trop).”
Accessoires : pièces à conviction absurdes (ex. une très grande culotte).
Vu à l’époque intégré dans un article ou un forum (pas sur YouTube, mais hébergé sur un site tiers, genre Free.fr, Multimania, Koreus, WAT.tv…).
Ambiance générale : humour très “Inconnus / Nuls / Groland”, mais produit visiblement par des amateurs ou étudiants en cinéma.
J’ai refait un petit croquis pour illustrer la scène (voir image jointe).
Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu’un ? Auriez-vous un titre, nom de collectif, lien Wayback ou miroir ?
Merci d’avance !
