Kiwi81
[Cherche vieille vidéo FR (1998–2005)] Flic interroge… un pot de Nutella !
Inscrit: Aujourd'hui 10:11:01
Post(s): 1
Bonjour,

Je cherche
une vieille vidéo humoristique française, probablement entre 1998 et 2005.

Format : court-métrage / sketch (~3–5 minutes)

Style : polar / film noir parodique

Décor : une salle d’interrogatoire (bureau, ambiance chargée)

Personnages :

un policier (acteur pas connu, accent possible, ton “méchant / ironique”),

un pot de Nutella (muet, posé sur une chaise).


Gags / répliques approximatives :

“Une de tes victimes te consommait au lit avec une cuillère…”

“Ton patron, Ferrero…”

“Je vais te mettre au frais (au frigo, ce que tu n’aimes pas trop).”


Accessoires : pièces à conviction absurdes (ex. une très grande culotte).

Vu à l’époque intégré dans un article ou un forum (pas sur YouTube, mais hébergé sur un site tiers, genre Free.fr, Multimania, Koreus, WAT.tv…).


👉 Ambiance générale : humour très “Inconnus / Nuls / Groland”, mais produit visiblement par des amateurs ou étudiants en cinéma.

J’ai refait un petit croquis pour illustrer la scène (voir image jointe).

Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu’un ? Auriez-vous un titre, nom de collectif, lien Wayback ou miroir ? 🙏🍫

Merci d’avance !

