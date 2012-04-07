|Wiliwilliam
Faites une phrase avec ces 3 lettres (Volume II)
1 #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39283
Karma: 19838
Règles :
A partir des trois lettres, créer une phrase compréhensible. Puis fournir trois nouvelles lettres pour le joueur suivant.
Exemple :
B-I-C : Bonjour intrépide crevette.
Volumes précédents:
Volume I
Dernière participation:
Citation :
@Yazguen
Contribution le : Aujourd'hui 14:12:47
