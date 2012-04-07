Videos streaming images jeux et buzz
Wiliwilliam
Faites une phrase avec ces 3 lettres (Volume II)
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Règles :
A partir des trois lettres, créer une phrase compréhensible. Puis fournir trois nouvelles lettres pour le joueur suivant.

Exemple :
B-I-C : Bonjour intrépide crevette.

Volumes précédents:
Volume I

Dernière participation:
@Yazguen
Eric Demande Conseille
W-G-S

