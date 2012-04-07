|Wiliwilliam
🇳🇵 le ministre des Finances agressé en pleine rue
Une vidéo diffusée le 9 septembre montre le ministre népalais des Finances, Bishnu Prasad Paudel, poursuivi et frappé par des manifestants en pleine rue. Le gouvernement Oli est très impopulaire. La colère a explosée après la levée de l'interdiction des réseaux sociaux. (L'interdiction avait été le déclencheur majeur du mouvement).
https://x.com/IndianExpress/status/1965359785517134165
