Wiliwilliam 🇳🇵 le ministre des Finances agressé en pleine rue 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39286 Karma: 19838







https://x.com/IndianExpress/status/1965359785517134165 Une vidéo diffusée le 9 septembre montre le ministre népalais des Finances, Bishnu Prasad Paudel, poursuivi et frappé par des manifestants en pleine rue. Le gouvernement Oli est très impopulaire. La colère a explosée après la levée de l'interdiction des réseaux sociaux. (L'interdiction avait été le déclencheur majeur du mouvement).

