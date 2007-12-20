Videos streaming images jeux et buzz
Le_Relou
Monter un pneu sur sa caravane : t'inquietes je gère
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 12000
Karma: 6035


Le mec à l'air surpris du résultat alors que son ami lui dit dès le début que c'est une mauvaise idée

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:51
Signaler

iLikeTurtles
Re: Monter un pneu sur sa caravane : t'inquietes je gère
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 20/12/2007 22:59
Post(s): 1470
Karma: 65
L'idée est pas si mauvaise, j'ai vu 2-3 vidéos ou ca fonctionnait. Par contre la technique n'est pas maitrisée

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:27
Signaler


