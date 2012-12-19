Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Feu de voiture à cause du soudeur
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 303
Karma: 607

https://www.reddit.com/comments/1k0jssw

Contribution le : Aujourd'hui 22:45:40
Signaler

Fabiolo
Re: Feu de voiture à cause du soudeur
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2079
Karma: 1207
Hum il va falloir retravailler les exercices de sécurité incendie, enfin, si le garage existe toujours.

Par contre je comprends pas trop la manip de faire monter la voiture. Peut-être l'espoir d'avoir un meilleur accès au feu avec les extincteurs, mais j'ai l'impression que ça fait appel d'air et que ça attise.

Contribution le : Aujourd'hui 23:24:27
Signaler

FMJ65
Re: Feu de voiture à cause du soudeur
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16696
Karma: 5667
Il a raison !!!!! la priorité, c'est de monter la bagnole !!! 😁

Contribution le : Aujourd'hui 23:35:22
Signaler


