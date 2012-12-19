Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Feu de voiture à cause du soudeur 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 303 Karma: 607

https://www.reddit.com/comments/1k0jssw

Contribution le : Aujourd'hui 22:45:40

Fabiolo Re: Feu de voiture à cause du soudeur 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2079 Karma: 1207 Hum il va falloir retravailler les exercices de sécurité incendie, enfin, si le garage existe toujours.



Par contre je comprends pas trop la manip de faire monter la voiture. Peut-être l'espoir d'avoir un meilleur accès au feu avec les extincteurs, mais j'ai l'impression que ça fait appel d'air et que ça attise.

Contribution le : Aujourd'hui 23:24:27