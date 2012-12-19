|domi13180
Feu de voiture à cause du soudeur
Contribution le : Aujourd'hui 22:45:40
|Fabiolo
Hum il va falloir retravailler les exercices de sécurité incendie, enfin, si le garage existe toujours.
Par contre je comprends pas trop la manip de faire monter la voiture. Peut-être l'espoir d'avoir un meilleur accès au feu avec les extincteurs, mais j'ai l'impression que ça fait appel d'air et que ça attise.
Contribution le : Aujourd'hui 23:24:27
|FMJ65
Il a raison !!!!! la priorité, c'est de monter la bagnole !!!
Contribution le : Aujourd'hui 23:35:22
