airobus
Grounded 2
#1
Je viens d'arriver
Inscrit: 06/08
Post(s): 3
Grounded 2 est un jeu de survie et d'aventure multijoueur, se déroulant dans le parc Brookhollow où vous êtes réduit à la taille d’une fourmi. Les joueurs doivent affronter des insectes dangereux comme les araignées-loups, les fourmis soldats et le boss final Orchid Mantis.
L’expérience coopérative permet de partager des ressources, de sauver des alliés et de coordonner les stratégies nocturnes pour survivre ensemble. Le système de construction de base offre la possibilité de créer des forteresses sur plusieurs niveaux, d'automatiser la production et de repousser d’énormes vagues de fourmis avec des pièges et des tourelles.
La progression de l’équipement est profonde — forgez des armes de niveau 9, débloquez des mods élémentaires et poussez vos statistiques à la limite pour devenir le plus fort du jardin.
Lien Steam du jeu
Contribution le : Aujourd'hui 05:19:52
