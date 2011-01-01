Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



airobus
Grounded 2
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 06/08 04:50:01
Post(s): 3


Grounded 2 est un jeu de survie et d'aventure multijoueur, se déroulant dans le parc Brookhollow où vous êtes réduit à la taille d’une fourmi. Les joueurs doivent affronter des insectes dangereux comme les araignées-loups, les fourmis soldats et le boss final Orchid Mantis.

L’expérience coopérative permet de partager des ressources, de sauver des alliés et de coordonner les stratégies nocturnes pour survivre ensemble. Le système de construction de base offre la possibilité de créer des forteresses sur plusieurs niveaux, d'automatiser la production et de repousser d’énormes vagues de fourmis avec des pièges et des tourelles.

La progression de l’équipement est profonde — forgez des armes de niveau 9, débloquez des mods élémentaires et poussez vos statistiques à la limite pour devenir le plus fort du jardin.

Lien Steam du jeu

Contribution le : Aujourd'hui 05:19:52
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.