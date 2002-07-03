Videos streaming images jeux et buzz
Koreus
Trop de pubs
 #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76107
Karma: 37885
Je suis d'accord, y a trop de pubs sur le site.
J'avais déjà fait des ajustements au début de l'été mais ce n'était pas suffisant, trop de pubs invasives.
J'ai refait quelques réglages en espérant que ce soit mieux.

J'attends vos retours. Merci 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:14
Signaler

Wiliwilliam
Re: Trop de pubs
 #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39295
Karma: 19845
Les encarts pub ne m'ont jamais vraiment dérangé, à part certaines exceptions mais issues d'une erreur côté régie (images gigantesques).
Par contre, les pubs en plein écran.. c'est vraiment pénible: ça interrompt la navigation et ça oblige à faire une action en plus avant d'accéder au contenu que l'on voulait voir.
Surtout sur smartphone: elles ne sont pas du tout responsives et dépassent largement de l'écran et la croix pour fermer n'est donc pas visible 😅

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:34
Signaler


