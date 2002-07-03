|Koreus
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Je suis d'accord, y a trop de pubs sur le site.
J'avais déjà fait des ajustements au début de l'été mais ce n'était pas suffisant, trop de pubs invasives.
J'ai refait quelques réglages en espérant que ce soit mieux.
J'attends vos retours. Merci
Contribution le : Aujourd'hui 11:46:14
|Wiliwilliam
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Les encarts pub ne m'ont jamais vraiment dérangé, à part certaines exceptions mais issues d'une erreur côté régie (images gigantesques).
Par contre, les pubs en plein écran.. c'est vraiment pénible: ça interrompt la navigation et ça oblige à faire une action en plus avant d'accéder au contenu que l'on voulait voir.
Surtout sur smartphone: elles ne sont pas du tout responsives et dépassent largement de l'écran et la croix pour fermer n'est donc pas visible
Contribution le : Aujourd'hui 12:06:34
