Trop de pubs

Par contre, les pubs en plein écran.. c'est vraiment pénible: ça interrompt la navigation et ça oblige à faire une action en plus avant d'accéder au contenu que l'on voulait voir.

Surtout sur smartphone: elles ne sont pas du tout responsives et dépassent largement de l'écran et la croix pour fermer n'est donc pas visible Les encarts pub ne m'ont jamais vraiment dérangé, à part certaines exceptions mais issues d'une erreur côté régie (images gigantesques).Par contre, les pubs en plein écran.. c'est vraiment pénible: ça interrompt la navigation et ça oblige à faire une action en plus avant d'accéder au contenu que l'on voulait voir.Surtout sur smartphone: elles ne sont pas du tout responsives et dépassent largement de l'écran et la croix pour fermer n'est donc pas visible

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:34