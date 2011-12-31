|lebibix
|
Je vais mourir ! Pouêt !!!!
|
1 #1
|
Je suis accro
|
Censuré sur des forums pour rien (car cette vidéo est naze, j'y joue mal nom de dieu de merde) Je la reposte, et abonnez-vous les loulous courageux
Abonnez-vous à videaste.eu, sinon il meurt !
Contribution le : Aujourd'hui 21:14:56
|FanfanLaTulipe
|
0 #2
|
Je m'installe
|
Je ne comprend pas qu'on puisse avoir ce genre de vidéo sur Koreus...
Contribution le : Aujourd'hui 21:48:34
|lebibix
|
0 #3
|
Je suis accro
|
Citation :
C'est absolument intolérable ! (mais Koreus ne m'a pas pour l'instant jamais censuré)
Contribution le : Aujourd'hui 21:53:37
