Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



lebibix
Je vais mourir ! Pouêt !!!!
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 567
Karma: 262
Censuré sur des forums pour rien (car cette vidéo est naze, j'y joue mal nom de dieu de merde) Je la reposte, et abonnez-vous les loulous courageux 🙂

Abonnez-vous à videaste.eu, sinon il meurt ! (https://www.videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 21:14:56
Signaler

FanfanLaTulipe
Re: Je vais mourir ! Pouêt !!!!
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 484
Karma: 556
Je ne comprend pas qu'on puisse avoir ce genre de vidéo sur Koreus...

Contribution le : Aujourd'hui 21:48:34
Signaler

lebibix
Re: Je vais mourir ! Pouêt !!!!
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 567
Karma: 262
Citation :

@FanfanLaTulipe a écrit:
Je ne comprend pas qu'on puisse avoir ce genre de vidéo sur Koreus...


C'est absolument intolérable ! (mais Koreus ne m'a pas pour l'instant jamais censuré)

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:37
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.