Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



FabMat
Nouveau clip post-apocalyptique du groupe Eons of Decay
 1  #1
Chaleur !
Inscrit: 09/06/2016 14:54
Post(s): 69
Karma: 106
Après les clips "The Perfect Storm" et "Exodus of Ashes" conçus avec des extraits de films catastrophes et de SF, voici la suite de l''histoire, tournée cette fois-ci, de l'album "Ultima Pangea" du groupe de métal français Eons of Decay, le face à face d'un père et de sa fille dans un monde dévasté !


EONS OF DECAY - Humming (Official video) [Anvil Corp / Believe]




Contribution le : Aujourd'hui 14:47:27
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.