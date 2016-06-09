Nouveau clip post-apocalyptique du groupe Eons of Decay



EONS OF DECAY - Humming (Official video) [Anvil Corp / Believe]







Après les clips "The Perfect Storm" et "Exodus of Ashes" conçus avec des extraits de films catastrophes et de SF, voici la suite de l''histoire, tournée cette fois-ci, de l'album "Ultima Pangea" du groupe de métal français Eons of Decay, le face à face d'un père et de sa fille dans un monde dévasté !EONS OF DECAY - Humming (Official video) [Anvil Corp / Believe]

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:27