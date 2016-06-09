Nouveau clip post-apocalyptique du groupe Eons of Decay
Nouveau clip post-apocalyptique du groupe Eons of Decay
Après les clips "The Perfect Storm" et "Exodus of Ashes" conçus avec des extraits de films catastrophes et de SF, voici la suite de l''histoire, tournée cette fois-ci, de l'album "Ultima Pangea" du groupe de métal français Eons of Decay, le face à face d'un père et de sa fille dans un monde dévasté !
EONS OF DECAY - Humming (Official video) [Anvil Corp / Believe]
