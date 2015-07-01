Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Quand le sport n'est pas assez extrême
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 306
https://www.reddit.com/comments/1nfq49j

Là elle triche, elle a un parachute.

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:45
Gog077
Re: Quand le sport n'est pas assez extrême
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2196
Karma: 1273
Pff, elle aurait pu se mettre debout sur son dos en mode surfeuse, ça aurait été plus stylé.

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:48
domi13180
Re: Quand le sport n'est pas assez extrême
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 306
Karma: 629
Aux débuts de l'aviation des femmes se mettaient debout sur les ailes.

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:03
