Quand le sport n'est pas assez extrême
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 306
Karma: 629
https://www.reddit.com/comments/1nfq49j
Là elle triche, elle a un parachute.
Contribution le : Aujourd'hui 16:08:45
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2196
Karma: 1273
Pff, elle aurait pu se mettre debout sur son dos en mode surfeuse, ça aurait été plus stylé.
Contribution le : Aujourd'hui 16:11:48
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 306
Karma: 629
Aux débuts de l'aviation des femmes se mettaient debout sur les ailes.
Contribution le : Aujourd'hui 16:22:03
