Glory hole californien



Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 306 Karma: 629



https://www.reddit.com/comments/1nfe5sf



Le fait qu'un gars marche sur le bord laisse perplexe quand à la profondeur de l'eau. IA, pas IA ?

Certains parle du barrage de Monticello en Californie, mais d'après les photos il n'a pas la tour carrée du premier plan. Le fait qu'un gars marche sur le bord laisse perplexe quand à la profondeur de l'eau. IA, pas IA ?Certains parle du barrage de Monticello en Californie, mais d'après les photos il n'a pas la tour carrée du premier plan.

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:12