Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



domi13180
Glory hole californien
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 306
Karma: 629

https://www.reddit.com/comments/1nfe5sf

Le fait qu'un gars marche sur le bord laisse perplexe quand à la profondeur de l'eau. IA, pas IA ?
Certains parle du barrage de Monticello en Californie, mais d'après les photos il n'a pas la tour carrée du premier plan.

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:12
Signaler

alfosynchro
Re: Glory hole californien
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16566
Karma: 7526
Si ça, ça n'est pas un titre putaclic, alors je n'y connais rien !

Contribution le : Aujourd'hui 17:14:01
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.